«Ми бачили, як знищується все людське». Візит до Бучі.

прем’єр – міністр України Денис Шмигаль та додав, що Україна спільно з європейськими партнерами працює над тим, щоб якнайшвидше зупинити агресора.
8 квітня голови дипломатії ЄС і Єврокомісії відвідали Бучу разом з президентом та прем’єр – міністром України. Нагадаємо, що після звільнення Збройними Силами України Київської області у Бучі, Ірпені та інших містах околиць Київщини було виявлено сотні тіл безпощадно вбитих та закатованих рашистами. Також було виявлено братські могили, де за останніми даними було поховано близька 300 людей. Генпрокурор Ірина Венедиктова повідомляє про те, що зі звільненої території вже вивезено 410 тіл вбитих мирних жителів.
«Сталося немислиме. Тут ми побачили справжнє обличчя путінської армії. Ми побачили не розсудливість і холоднокровність, з якими була окупована Буча. Ми бачили, як знищується все людське. Весь світ оплакує людей Бучі», - з такими словами звернулась Урсула фон дер Ляєн до журналістів після побаченого. Також Голова Єврокомісії додала, що було дуже важливо розпочати візит саме з Бучі, що це протистояння не тільки України, а й Європи також. Про це Ляєн написала у своєму Twitter.
В свою чергу Володимир Зеленський виразив свою вдячність за візит та підтримку українського народу з боку європейських партнерів. «Ми дуже цінуємо та ніколи не забудемо», - написав президент у Instagram.
8 kwietnia wizytę do Kijowa złożyli prezydenci Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen, wysłannik UE Josep Borrel i premier Słowacji Eduard Geger odwiedzili Buchę z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denisem Szmygalem.
Kateryna Yakovleva
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