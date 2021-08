Miasto Czeladź jest uczestnikiem akcji #szczepiMYgminy. Miasto zachęca - warto się zaszczepić przeciw COVID-19!

Czeladź na 7 miejscu w województwie śląskim

Według danych z 23 sierpnia w Czeladzi jedną dawką zaszczepiło się już 17 tysięcy 647 osób, co daje 56,8 procenta ogółu mieszkańców. Dwie dawki przyjęło natomiast 16 tys. 934 osób, co przekłada się na 54,5 procenta ogółu czeladzian, która to liczba wynosi 31 tys. 39. Dzięki temu Czeladź plasuje się obecnie na 91 miejscu w rankingu ogólnopolskim zaszczepionych gmin oraz na wysokim 7 miejscu w rankingu województwa śląskiego.