Mieli dotrzeć na Zachód do gen. Andersa, a zginęli w komunistycznej zasadzce. Poznaliśmy kolejne nazwiska odnalezionych żołnierzy "Bartka" Arkadiusz Biernat

W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimów totalitarnych, których szczątki zostały odnalezione i zidentyfikowane w ramach prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN. Podczas konferencji ujawnione zostały nazwiska 26 osób.

W ramach prac Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN odnaleziono i zidentyfikowano kolejne szczątki ofiar totalitaryzmu. To trzech żołnierzy działających w ramach Zgrupowania Oddziałów Leśnych VII. Okręgu Narodowych Sił Zbrojnych pod dowództwem kpt. Henryka Flamego „Bartka”. Jakub Łaciak i Antoni Sojka ps. „Zając” zginęli w 1946 roku w wyniku komunistycznej zasadzki "Lawina". Zamiast trafić z oddziałem na Zachód do gen. Andersa, zostali zamordowani. W 1946 roku zginął też Mieczysław Inglot ps. „Odważny”. Poległ w Rycerce Górnej w potyczce z patrolem Wojsk Ochrony Pogranicza. To 3 z 26 osób, jakie w ostatnim czasie odnalazło Biuro Poszukiwań i Identyfikacji IPN. W Pałacu Prezydenckim w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia not identyfikacyjnych rodzinom ofiar reżimów totalitarnych.