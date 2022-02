Mieszkańcy Rybnika jednoczą się z Ukrainą. Władze miasta zapewniają o wsparciu. Organizacje oferują pomoc. Wszyscy potępiają atak Rosji

- Ta uchwałą pokazuje akt solidarności i wsparcia - zaznaczył prezydent Kuczera, który zaapelował o jedność do wszystkich rybniczan. - Solidarność musi być w nas ciągle. Przez najbliższe dni i tygodnie. To czas próby dla narodu ukraińskiego, który walczy o to, co dla demokratycznego państwa jest esencjonalne, o wolność - dodał Piotr Kuczera.