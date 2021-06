Mikołów w czołówce miast powiatowych w województwie śląskim z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców przeciwko COVID-19 Wojciech Szelc

Mikołów uplasował się w czołówce miast powiatowych na Śląsku z największym odsetkiem zaszczepionych mieszkańców. Choć zdecydowanie jest to powód do radości, to nie zachwyca jednak spadek liczby codziennych szczepień. Sprawdzamy jak aktualnie wygląda sytuacja w Mikołowie.