Mysłowice: czwórka dzieci została sama po nagłej śmierci matki. Potrzebna pomoc. Ruszyła zbiórka

Wypadek autokaru na autostradzie A1 koło Tczewa. Koszmar Małego Haśnika

Kochani, bardzo Wam dziękujemy za ogromne wsparcie, które od Was otrzymujemy. A po tym, co Nas spotkało i co ciągle przeżywamy jest nam ono bardzo potrzebne. Na odległość czujemy te WIELKIE WASZE SERCA, które dla nas biją. I to w tych trudnych chwilach jest takie motywujące i pot...