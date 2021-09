Na Stadionie Śląskim zobaczymy wystawę poświęconą Anicie Włodarczyk. Będzie można zobaczyć najważniejsze nagrody złotej medalistki z Tokio

Anita Włodarczyk jest ambasadorką Stadionu Śląskiego, dlatego to właśnie tutaj już wkrótce będzie można zobaczyć wystawę poświęconą jej sukcesom. Ania Włodarczyk już po raz trzeci w karierze zdobyła złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich. Jej wyniki na stale zapisały się na kartach historii. 2 września podczas konferencji prasowej na Stadionie Śląskim w Chorzowie, mistrzyni odebrała podziękowania za zasługi sportowe i zdobycie złotego krążka.

Medalistka otrzymała z rąk Jakuba Chełstowskiego, marszałka województwa śląskiego, Bartłomieja Kowalskiego, dyrektora generalnego Stadionu Śląskiego i Jana Widery, prezes Stadionu Śląskiego, czek na kwotę 30 tys. złotych.

- To dla mnie ogromny zaszczyt, że właśnie tutaj, na Narodowym Stadionie Lekkoatletycznym mogę uhonorować tak wybitną lekkoatletkę. To lata ciężkiej pracy, treningów i wyrzeczeń zaowocowały tak pięknym dorobkiem, o którym z pewnością marzy każdy sportowiec. Anita Włodarczyk jako niekwestionowany autorytet sportowy jest dowodem na to, że wytrwałość i upór w dążeniu do realizacji marzeń są gwarancją sukcesu” - mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego.