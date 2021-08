Na te owady musisz uważać latem! Jakie preparaty najskuteczniej chronią nas przed insektami?

Polska fauna jest bogata w występujące tu gatunki owadów. Najwięcej pojawia się ich z rzędu chrząszczy, muchówek oraz motyli. Fakt ten łatwo zaobserwować podczas gotowania z otwartym oknem w upalny dzień. Nagle ni stąd, ni zowąd pojawia się czarna chmura bzyczących muchówek.

Jakie gatunki zaliczamy do „muchówek”?

Rząd ten jest najbardziej rozpoznawalny przez człowieka. Należą do niego m.in. Mucha domowa, Padlinówka cesarska, Muszka owocowa, Jusznica deszczowa, znana jako „końska mucha”, oraz Komar brzęczący i Komar widliszek. Trzech ostatnich przedstawicieli z tego rzędu znamy z tego, iż ich ukąszenie wywołuje bolesny oraz swędzący obrzęk na skórze.

Oprócz muchówek, niebezpiecznym gatunkiem dla człowieka są kleszcze, należące do rzędu pajęczaków. Zalicza się do nich ponad 900 gatunków. Samo ugryzienie kleszcza nie jest szkodliwe dla człowieka, a choroby, które może przenosić. Zalicza się do nich: boreliozę, gorączkę Q, tularemię, bartonelozę, babeszjozę, erlichiozę (anaplazmoza) oraz kleszczowe zapalenie mózgu.