Najsłynniejszy meteorolog na Śląsku, Damian Dąbrowski, został pracownikiem Planetarium. Poprowadzi warsztaty w stacji klimatologicznej

- Gdybyśmy używali terminologii piłkarskiej, powiedzielibyśmy że to najgorętszy transfer tego lata. Planetarium Śląskie ma wielką radość poinformować, że od sierpnia do grona naszych nauczycieli dołączył Damian Dąbrowski - informuje Planetarium - Śląski Park Nauki. - Pana Damiana już dziś możemy spotkać w Planetarium spoglądającego w niebo niczym Kopernik, a od jesieni będzie on prowadził warsztaty w stacji klimatologicznej - dodaje.