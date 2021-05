Najstarszy park w Sosnowcu ma 86 lat. Po przebudowie sporo zyskał. Zostanie otwarty w Dzień Matki, 26 maja. Będą atrakcje

- Jest to jedna z tych inwestycji, z których jesteśmy naprawdę dumni. Ponad 47 tysięcy nasadzeń krzewów i drzew, a także budowa oczek wodnych, domków dla owadów, budek dla nietoperzy i budek lęgowych dla ptaków – to najważniejsze zmiany, jakie zaszły w parku im. Jana Fusińskiego. Zrewitalizowaliśmy prawie 7 hektarów. Zmieniliśmy też całą infrastrukturę tego miejsca – pochwalił się w mediach społecznościowych prezydent Sosnowca.

- Z racji, że budujemy dla Was nowe Egzotarium, wejście do Parku Fusińskiego będzie możliwe tylko od strony ZSO3 lub Stawików – zapowiedział prezydent Chęciński.

Co się zmieniło w parku przy Kresowej?

Wchodząc do parku głównym wejściem, od razu widzimy nową, kompozytową bramę z laserowo wyciętymi motywami roślinnymi. Tuż za nią, nowe schody, uzupełnione o pochylnię i platformę widokową.

W parku pozostawiono bardzo dużą część starych, rosnących tam od wielu lat drzew, co z pewnością ucieszyło mieszkańców, którzy obawiali się rzezi starych, pięknych drzew, kosztem młodych sadzonek. Spacerowicze wciąż będą mogli tu znaleźć enklawę cienia w słoneczne, upalne dni. Te drzewa to też enklawa ciekawskich, puszystych wiewiórek. Jest ich tu pełno. Nie boją się ludzi.

Zrewitalizowana powierzchnia wynosi około 6,7 ha, z czego aż 5,49 ha to tereny biologiczne czynne. Przy poszczególnych gatunkach roślin znalazły się tabliczki z ich nazwami.