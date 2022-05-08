НЕ ігнорувати сигнали повітряної тривоги - NIE ignorować alarmu powietrznego.

Це судно називають літаком "Судного дня". Іл-80 має стати пересувним командним центром для путіна.

Саме з приводу наближення 9 травня, вже декілька днів, Україна спостерігає ексалацію масивності ракетних ударів по всій території. Особливо небезпечними є місця масового перебування та цивільна інфраструктури, всі давно зрозуміли,що у росії немає нічого святого, тому для вищого керівництва є нормальним віддавати наказ- вбивати мирне населення країни.

Президент України – Володимир Зеленський закликав весь народ України не ігнорувати сигнали повітряної тривоги в період 7-9 травня.

„Прошу всіх наших громадян – і особливо цими днями – не ігнорувати сигналів повітряної тривоги. Будь ласка, це ваше життя, життя ваших дітей. А також чітко дотримуватися розпоряджень щодо громадського порядку та комендантської години, які є в містах і громадах.

Обов'язково дотримуйтеся, будь ласка, заборони на відвідування лісів у тій місцевості, яка була окупована. Там зберігається велика загроза від мін і розтяжок, які залишилися після російських військових.”

Міське самоврядування та органи влади у містах України відмовляються від масових заходів з 7 травня.

„Ми ввели в дію рішення Ради оборони щодо заборони проведення масових заходів, мітингів, зборів та демонстрацій без погодження з військовою адміністрацією та виключно з дотриманням заходів правового режиму воєнного стану з 7 травня включно”. — повідомив Володимир Труш.

Ми повинні бути пильними і обережними.

Ze względu na zbliżający się dzień „wstydu” – 9 maja, można zaobserwować eskalacje rakietowych bombardowań miast Ukrainy. Prezydent Ukrainy zachęca wszystkich obywateli nie ignorować alarmów powietrznych, ponieważ może to uratować życie.

Solomiia Mykytsei

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