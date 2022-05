Nie ma chętnych na remont porodówki w rybnickim szpitalu. Żadna firma nie stanęła do przetargu, trzeba było uruchomić nowe postępowanie

Na oferty od wykonawców w lecznicy czekają teraz do 25 maja. Na ten dzień zaplanowano otwarcie ofert i wybranie wykonawcy. Dyrekcja WSS numer 3 w Rybniku liczy, że wykonawca jednak się znajdzie, bo to pewne pieniądze. Oddział ma być remontowany bowiem z miejskiej dotacji. Przypomnijmy - na ten cel miasto Rybnik - przekazało niedawno 7,2 mln zł.

O konieczności przeprowadzenia remontu porodówki i oddziału ginekologicznego w szpitalu w Rybniku mówiło się od dawna. Warunki są tam – co tu dużo mówić - kiepskie. I choć brzmi to jak smutny żart, to największy problem na oddziale jest z łazienkami, które są w skandalicznym stanie. Z tego względu i ogólnie ze względu na kiepskie warunki bytowe na oddziale, wiele mieszkanek regionu, decyduje się rodzić poza Rybnikiem. Wybierają Żory, Wodzisław, Gliwice czy Knurów. Teraz ma się to zmienić.