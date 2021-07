Niecodzienny patrol na ulicach Bielska-Białej. Policjanci i przedstawiciele Caritasu apelowali o bezpieczną jazdę

- Z okazji Dnia Bezpiecznego Kierowcy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej oraz ks. Tomasz Niedziela z Caritas diecezji Bielsko-Żywieckiej zorganizowali akcję pod nazwą „Ze Świętym Krzysztofem bezpiecznie do celu” - informuje asp. sztab. Roman Szybiak, p.o. oficera prasowego bielskiej policji.

Roman Szybiak dodał, że Nie brakowało osób, które na widok patrolu same zatrzymywały swoje samochody i prosiły o specjalny obrazek. Policjanci drogówki i ksiądz apelowali o bezpieczeństwo za kierownicą, przestrzeganie obowiązujących przepisów i ograniczeń, a nade wszystko o odpowiedzialność za siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

- Pamiętajmy, że na drodze jest miejsce dla wszystkich, a to, czy dojedziemy do celu, w głównej mierze zależy od nas samych. Postawmy więc na kulturę jazdy i poszanowanie innych uczestników ruchu drogowego. Wówczas każda podróż stanie się przyjemnym doświadczeniem i doskonałym sposobem na bezpieczne dotarcie do celu czego wszystkim kierowcom życzymy - podkreślają inicjatorzy akcji.