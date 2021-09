Niezwykła elewacja i konstrukcja kamienicy w Rybniku. Powstały tu mieszkania komunalne

Kamienica przy Chrobrego po remoncie wygląda naprawdę imponująco. Przede wszystkim rzuca się w oczy jej elewacja zewnętrza. Od strony ruchliwej ulicy Chrobrego to kamienica z czerwone cegły, jakich w Rybniku nie brakuje. Od strony dziedzińca jednak elewacja nie dość, że ma kolor czarny, to jeszcze ma niejednorodny front. Wykonana została z płyt ze specjalnego, czarnego sztucznego tworzywa. To niezwykle trwały materiał, odporny na wodę i szczelny. Niektóre "segmenty" budynku są nieco wysunięte w przód, co umożliwiło na przykład stworzenie w tych wysunięciach ładnych tarasów i balkonów. Całość jest niezwykle efektowna.

- Ten projekt był dla nas niezwykle interesującym wyzwaniem – mówi Paweł Kuczyński z Architekt Studio. – Wymyśliliśmy sobie pomysł, nawiązujący do starej, zabytkowej, pogórniczej cegły, która - co nie wszyscy wiedzą - jest czarna w środku. Takie cegły, z okolic Niedobczyc i kopalni Rymer mają środek czarny, stąd pomysł polegający na stworzenia węgla w cegle. Postanowiliśmy zostawić dla następnych pokoleń cegłę z zabytkowej elewacji z przodu budynku, a od tyłu zaprojektowaliśmy nowoczesny, czarny budynek, godny XXI wieku. Przez to połączenie dwóch światów powstało coś wyjątkowego i zaskakującego – dodaje architekt.

Kamienica przy ul. Bolesława Chrobrego 13 zmodernizowana została przy wykorzystaniu nowatorskiej technologii – z murami zewnętrznymi połączone zostały wykonane na miarę moduły mieszkaniowe. Powstało w ten sposób 8 mieszkań o metrażu od 54 m2 do 84 m2. Frontowa ściana kamienicy zachowała historyczne walory obiektu.