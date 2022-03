Noc na granicy Ukrainy. Wyjazd z Przemyśla i początek nowej drogi

Kobieta o imieniu Natasza już w pociągu zaczyna uczyć się polskiego z napisów na tablicach informacyjnych znajdujących się na korytarzach. Dopytuje o konkretne zwroty i prosi, aby poprawiać jej wymowę. Inne osoby, z którymi rozmawiam, wypytują o to, jak mogą pokonać dalsze etapy podróży. Czy z Katowic jadą jakieś autobusy do Włoch? Czy muszą się przesiadać w drodze do Warszawy? Czy można dojechać bezpośrednim pociągiem do Czech? Choć tak wiele już przeszli, dla wielu z nich jest to dopiero początek nowej drogi.