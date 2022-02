Nowa strażnica w Solarni. Gmina Pawonków musi znaleźć ponad pół miliona, żeby rozpocząć budowę Piotr Ciastek

Solarnia to jedyne sołectwo w gminie Pawonków, w którym mieszkańcy nie mają żadnego miejsca do spotkań. Tutejsza strażnica OSP jest już wiekowa i niewielka. Gmina szykuje się do budowy nowego budynku na miarę XXI wieku. Większość środków pozyskano z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ale po otwarciu ofert okazało się, że wciąż brakuje ponad pół mln złotych.