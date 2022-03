Od marca wyższe świadczenie Mama 4 plus. Nie każdy otrzyma jednak tyle, co gwarantowana minimalna emerytura OPRAC.: PAS

W województwie śląskim Rodzicielskie Świadczenie Uzupełniające - Mama 4 plus, otrzymuje ponad 8 tys. osób. Od 1 marca wynosi 1338,44 zł brutto, czyli tyle co gwarantowana minimalna emerytura. Nie każdy jednak otrzyma to świadczenie w takiej wysokości.