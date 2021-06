Od tragedii do cudu – kobieta z dziećmi cudem przeżyła przeraźliwy wypadek na pasach. Konferencja KWP w Katowicach Martyna Urban

To było letnie popołudnie. pani Svetlana razem z dziećmi chciała przejść na drugą stronę ulicy przez pasy. Zrobiła pierwszy krok i nagle usłyszała potężny i przeraźliwy huk uderzenia.. Co się stało? 23 czerwca o godzinie 10 odbyła się konferencja KWP w Katowicach nt. bezpiecznych wakacji. W wydarzeniu brała udział pani Svetlana oraz pani Agnieszka - jedna z uczestniczek wypadku, na miejsce przyjechali także uczniowie z jednej ze szkół podstawowych. Co według dzieci oznacza określenie bezpieczne wakacje?