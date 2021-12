Ogromna podwyżka cen gazu od stycznia. Zapłacimy średnio o 50 procent więcej niż dotychczas. Zatwierdzono nowe stawki

Jak podaje URE, dla statystycznego odbiorcy zużywającego gaz do przygotowania posiłków, płatność będzie wyższa o 41 proc., co oznacza kwotowy wzrost rachunku o ok. 9 zł miesięcznie netto.

Dla odbiorców, którzy używają gazu także do podgrzania wody, płatność wrośnie o 54 proc., czyli o 56 zł netto miesięcznie. Natomiast odbiorcy zużywający największe ilości paliwa, tj. ogrzewających gazem domy, zapłacą o ok. 174 zł netto miesięcznie więcej (wzrost płatności o 58 proc.).

Jak wynika z komunikatu Urzędu Regulacji Energetyki, podwyżki mogłyby być jeszcze wyższe, gdyby nie wprowadzenie nowych przepisów, minimalizujących wzrost cen gazu dla odbiorców w gospodarstwach domowych. Nowe przepisy pozwalają ograniczyć skalę podwyżki ceny gazu poprzez przeniesienie części kosztów jego zakupu na trzy kolejne lata, a nie jak dotychczas – uwzględnić całość tych kosztów wyłącznie w aktualnie kalkulowanej taryfie.