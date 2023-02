Ostatki w klubie Pomarańcza Katowice. Działo się. To było huczne zakończenie karnawału! Zobaczcie zdjęcia z imprezy

W sobotnią noc 18 lutego Klub Pomarańcza zorganizował huczne zakończenie karnawału: Ostatki Karnawału - Aerial Show Night. Na scenie wystąpiła grupa taneczna z niesamowitym akrobatycznym show pod samym niebem Pomarańczy. Moc wrażeń i emocji, niesamowite taneczne i cyrkowe pokazy, muzyka do której nogi same tańczą, i oczywiście mega zabawa do późnych godzin nocnych - tak właśnie było w Klubie Pomarańcza!