Pan Torpeda idzie do szkoły! Natan Gajk to mały wojownik z Sosnowca. Chłopczyk walczy z rakiem. Mamy dobre wiadomości! Olga Krzyżyk

Natan Gajk z Sosnowca znany jest w sieci jako Pan Torpeda. Chłopczyk od trzech lat walczy z rakiem. W tym roku Natanek pójdzie do szkoły.

Sprawdzamy co słychać u Pana Torpedy. Pamiętacie Natana Gajka, 6-latka z Sosnowca, który dzielnie walczy z rakiem? Chłopiec od trzech lat zmaga się z nowotworem złośliwym. W maju 2021 roku lekarze z Krakowa usunęli chłopcu guza mózgu. Teraz trwa jego dalsze leczenie - radioterapia. Od września Natanek będzie mógł pójść do szkoły. To było jego marzenie! 21 września Pan Torpeda ma także urodziny. 21 września chłopczyk skończy 7 lat. Już teraz życzymy Natankowi wszystkiego najlepszego i dużo zdrowia!