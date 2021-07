Piast Gliwice - Raków Częstochowa LIVE, WYNIK, NA ŻYWO, GDZIE OGLĄDAĆ? Derby województwa na początek sezonu PKO Ekstraklasy

PIAST - RAKÓW LIVE

Raków w roku 100-lecia powstania klubu dokonuje historycznych wyczynów. Częstochowianie zostali wicemistrzami Polski, zdobyli Puchar Polski, a ostatnio Superpuchar (wygrana z Legią w Warszawie) oraz zadebiutowali w europejskich pucharach (remis 0:0 na Litwie z Suduvą Mariampol). Częstochowianie przed potyczką w Gliwicach rozegrali już dwa mecze o stawkę.

- Dla nas to nie zmienia zbyt wiele, ponieważ Raków potwierdza, że nadal jest czołowym zespołem naszej Ekstraklasy. Ich sposób gry również niewiele się zmienił w stosunku do tego, co oglądaliśmy w poprzednim sezonie. Fakt, że zagrali dwa mecze nie powinno mieć wpływu na ich dyspozycję, z tego powodu, że jest to początek rozgrywek. Przygotowujemy się do tego spotkania tak, jakby Raków również dopiero rozpoczynał sezon - stwierdził trener Piasta.