Pielgrzymka Służby Więziennej na Jasną Górę. Nadano sztandary trzem zakładom karnym

Pielgrzymka Służby Więziennej rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II i Epitafium Smoleńskim oraz uroczystości w Bastionie św. Barbary. Tu nastąpiła ceremonia nadania sztandarów Aresztowi Śledczemu w Częstochowie, Zakładowi Karnemu w herbach, Aresztowi Śledczemu w Bytomiu, w której uczestniczył m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

- W duchowym sercu Polski wielkie wydarzenie, a właściwie dwie uroczystości, bo wręczenie sztandarów połączyliśmy wraz ze związkami zawodowymi z doroczną pielgrzymką więzienników. Służba więzienna to trzecia co do wielkości uzbrojona i umundurowana formacja w Polsce współodpowiada za nasze bezpieczeństwo, bo kiedy pyta się Polaków o to, czy Polska jest bezpieczna to 90 proc. odpowiada, że tak, a kiedy uszczegółowi się to pytanie i zapyta o okolicę, w której mieszka, czy jest bezpieczna, to już 96 proc. odpowiada, że tak. To jest wielka zasługa wszystkich polskich mundurowych - mówił wiceminister Woś.