Pierwszy dzwonek 2020 w szkołach Tychów. Jakie rozwiązania?

Nie możemy uczniom rozpoczynającym naukę w szkole odebrać radości uroczystego powitania - mówi Joanna Łaska, dyrektor SP 17 w Tychach.

Rozpoczęcie roku szkolnego dla 63 pierwszaków w SP 17 planowane jest na podwórku.

- Niestety, nie tak rodzinnie, jak było do tej pory. Liczba rodziców będzie musieć być ograniczona, ale gdyby nawet każde dziecko przyszło z jednym rodzicem, to już jest prawie 130 osób. Potem dzieci przejdą z wychowawcami do sal, a ja wtedy spotkam się z ich rodzicami - mówi pani dyrektor.

Równie uroczyście musi zacząć się rok szkolny dla czwartoklasistów. - Bo oni są jak pierwszaki. Przechodzą bowiem z nauczania zintegrowanego do nauczania przedmiotowego. Trzeba im przedstawić nauczycieli - mówi Joanna Łaska.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla pierwszaków planuje też SP 13 w Tychach. Jest ich ok. 130. Trzeba też doliczyć rodziców.

- W odpowiednich odstępach zajmą miejsca na sali gimnastycznej - mówi dyrektor Marianna Niesobska.



Zespół Szkół nr 1 im. Gustawa Morcinka w Tychach planuje rozpoczęcie roku szkolnego na stadionie miejskim.