Plac Stulecia w Sosnowcu przejdzie przemianę. Zniknie betonoza będzie więcej zieleni. Miasto ogłosiło przetarg

Betonoza. Tak określają znaczną część Sosnowca mieszkańcy. W najbliższych latach na głównym placu Sosnowca ma jednak pojawić się więcej zieleni. Obecnie trwa remont placu przed dworcem PKP, a miasto ogłosiło także przetarg na rewitalizacje Placu Stulecia, czyli popularnej Patelni. Jednym z ważnych elementów inwestycji ma być właśnie pojawienie się w tym miejscu roślin.

Plac Stulecia w Sosnowcu przejdzie przemianę. Na Patelni pojawią się rośliny Najważniejszy plac w Sosnowcu przejdzie przemianę. Miejski Zakład Zasobów Lokalowych w Sosnowcu złożył zamówienie na prace rewitalizacyjne Placu Stulecia w centrum miasta. Prace mają być prowadzone w dwóch miejscach. Patelnia, bo tak nazywany jest plac przez mieszkańców to właściwie betonowa konstrukcja z brukiem. Na próżno szukać tutaj elementów zielonych. Betonoza przeszkadza mieszkańcom, którzy chcieliby, żeby plac był milszy dla oka.

- Słyszmy głosy mieszkańców. Wiemy, że wielu z nich nie uznaje placu za przyjazny, mimo że kiedyś został doceniony przez architektów. Rozumiemy to i przy okazji prac remontowych będziemy chcieli sprawić, by to miejsce było bardziej zielone i przyjazne - powiedział Rafał Łysy, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Sosnowcu.

Jednocześnie podkreśla, że to nie będzie wielka przebudowa. Plac ma jednak zmienić swoje oblicze. Sosnowiczanie, gdy pytani są, co zmieniliby w swoim mieście, najczęściej odpowiadają, że chcieliby tutaj więcej zieleni. Choć w Sosnowcu mamy wiele pięknych miejsc zielonych, różne skwery i parki, to zieleni brakuje w wielu miejscach. W najbliższych latach w samym centrum trochę się to więc zmieni.

- Prace podzielone będą na dwa miejsca. Pierwsza część znajduje się przy pomniku Kiepury. Tam zerwana zostanie m.in. nawierzchnia i zostaną uszczelnione stropy. Chcielibyśmy, żeby tam pojawiło się więcej zieleni. Oczywiście to musi być taka zieleń, która nie zdewastuje tego, co znajduje się pod ziemią, czyli lokali gastronomicznych. Będą więc to raczej krzewy, dzięki którym odczuwalna temperatura będzie niższa niż to, co czujemy przy betonie i bruku - mówi rzecznik UM Sosnowiec.

W górnej części placu pojawią się skarpy - ogródki skalne oraz zieleniec. Zmieni się także dolna część placu. Tutaj też rozebrana zostanie nawierzchnia, będą wykonane odwodnienia. W planach jest stworzenie zieleńca w centralnej części placu w formie betonowej donicy, przy której znajdą się elementy małej architektury. - Tutaj również myślimy o tym, żeby pojawiła się zieleń, ale powie nam to dopiero projekt. Chcielibyśmy poprawić estetykę tego

miejsca - zapowiada Łysy.

Podczas prac ma zostać zapewniony ruch pieszy na odcinku Warszawskiej i na pasażu podziemnym. Choć pewnie remont jak zwykle będzie trochę uciążliwy, to nie powinien wiązać się z wieloma problemami dla mieszkańców i podróżnych. Zainteresowani będą mogli wziąć udział w wizji lokalnej, a na złożenie oferty mają czas do 9 sierpnia. Wtedy też zostaną otworzone oferty. Po podpisaniu umowy na wykonanie robót budowlanych przyszły wykonawca będzie miał 24 miesiące. Prace potrwają więc maksymalnie dwa lata.