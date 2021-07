Po lockdownie chętniej chodzimy do galerii handlowych. Tak wynika z najnowszego raportu Polskiej Rady Centrów Handlowych

W czerwcu chętnie chodziliśmy do galerii handlowych

W końcu dobre wiadomości dla handlowców. Po lockdownach klienci tłumnie wrócili do galerii handlowych. W czerwcu galerie handlowe odwiedziło o 5 proc. klientów więcej niż w maju, co daje najlepszy wynik odwiedzalności od początku roku. Sprawdzamy najnowszy raport na temat odwiedzalności w centrach handlowych - czerwiec 2021 - przygotowany przez Polska Radę Centrów.

Czerwcowy wynik odwiedzalności w centrach handlowych to najlepszy rezultat w 2021 roku. Klienci mogli wrócić na zakupy w galeriach handlowych już w maju - po lockdownie. W czerwcu jeszcze więcej osób ruszyło do galerii handlowych. Dane zebrane z systemów kamer liczących klientów z dokładnością do 98 proc. pokazują, że odwiedzalność wyniosła w czerwcu 81 proc. zanotowanej w tym samym miesiącu w 2019 roku i 112 proc. wyniku w porównaniu do 2020 roku. W województwie śląskim odwiedzialność galerii handlowych w czerwcu 2021 wyniosła 79 procent. Wzmożony ruch w galeriach wynika m.in. z przygotowań do sezonu wakacyjnych urlopów.