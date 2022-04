Pogoń Szczecin - Raków Częstochowa: Marek Papszun przed meczem na szczycie PKO Ekstraklasy

Pogoń - Raków: Marek Papszun przed meczem na szczycie PKO Ekstraklasy

- Ważny mecz przed nami. To już końcówka rozgrywek, a gramy z bezpośrednim rywalem w walce o tytuł, który ma taką ilość punktów i to właściwie mówi wszystko przed tym spotkaniem. Czeka nas spore wyzwanie, ale po to też walczyliśmy przez cały sezon, żeby do takiej sytuacji oprowadzić. Jesteśmy świadomi rangi tego pojedynku i zrobimy wszystko, żeby w Szczecinie wygrać - powiedział trener Rakowa.

Pytany o to co może okazać się kluczowe w meczu na szczycie PKO Ekstraklasy Papszun wskazał przed wszystkim na kwestie mentalne.

- Zobaczymy kto lepiej zniesie presję i wagę tego spotkania, bo jego ranga jest naprawdę spora. Zobaczymy jak drużyny poradzą sobie z realizacją własnych planów na ten pojedynek, jak podejdą do przeciwnika, bo przecież nie rywalizujemy ze sobą pierwszy raz. To nasz szósty mecz Pogonią w ostatnich latach i w obu drużynach w tym czasie nie zmieniali się trenerzy, więc organizacja ich gry jest podobna i można się do tej rywalizacji dobrze przygotować - stwierdził szkoleniowiec częstochowian.