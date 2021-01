Pogotowie strajkowe w Grupie Tauron na początku lutego. "Nasze ruchy muszą być zdecydowane, bo Śląsk czeka gospodarcza katastrofa"

O tym drugim spekuluje się od miesięcy: nie tylko wydobycie, ale i ciepłownictwo i dystrybucja miały trafić z Tauronu do innych spółek, jak PGNiG czy PGE. Zdaniem związków, to scenariusz rozbioru Grupy. Przypomnijmy, że należą do niej 3 kopalnie: Janina, Sobieski oraz Brzeszcze.

- Rząd do tej pory nie wytłumaczył, jak w dalszej perspektywie, będzie finansowane górnictwo. Słyszymy za to, że Tauron ma pozbyć się aktywów związanych m.in. z wydobyciem. Na dzisiejszym spotkaniu sam złożę wniosek, by zarząd Tauronu zaczął się spójnie wypowiadać na temat przyszłości Grupy w kontekście transformacji górnictwa, bo należy spodziewać się planów rozczłonkowania jej, na co naszej zgody nie będzie – mówi Bogdan Tkocz z Solidarności, wiceprzewodniczący komitetu protestacyjno-strajkowego w Grupie Tauron.