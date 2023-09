Policjant z Bielska-Białej dwa razy tego samego dnia zatrzymał tego samego złodzieja

- Mundurowy zwrócił uwagę na mężczyznę, który przyśpieszonym krokiem opuszczał sklep, a zaraz za nim wybiegła pracownica marketu, która krzyczała „łapać złodzieja”. Stróż prawa natychmiast pobiegł za sprawcą kradzieży, którego zatrzymał. Sprawca kradzieży został poinformowany, iż ma do czynienia z funkcjonariuszem policji ponadto policjant okazał legitymację służbową - relacjonuje st. sierż. Sławomir Kocur.

Jak poinformował dzisiaj 21 września st. sierż. Sławomir Kocur, oficer prasowy bielskiej policji, do niecodziennej sytuacji doszło 12 września.

- Niespełna godzinę po wydarzeniach na ul. Grunwaldzkiej ten sam policjant robił zakupy w sklepie przy ul. Sobieskiego. Po wyjściu ze sklepu funkcjonariusz zatrzymał się na chwilę, by odebrać telefon. Zauważył tego samego mężczyznę, który wcześniej dopuścił się kradzieży. Amator darmowego piwa ponownie podjął się ucieczki jednak i tym razem nie miał szans w wyścigu z policjantem - dodaje rzecznik bielskiej policji.

Mężczyzna został zatrzymany, a jak się okazało jego łupem po raz kolejny padły cztery puszki piwa „Dębowe” warte 18 złotych. Osoba została doprowadzona do sklepu, a następnie przekazana policjantom z Komisariatu Policji III w Bielsku-Białej, z kolei nieuszkodzony towar powrócił do sprzedaży. W tych okolicznościach policjanci skierowali wniosek do sądu o ukaranie mężczyzny.