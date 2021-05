Polski Ład: nowy program Zjednoczonej Prawicy. Ważne zmiany: podniesienie kwoty wolnej od podatku, reorganizacja służby zdrowia...

Prezes PiS Jarosław Kaczyński zapowiedział także 4 tysięcy świetlic, m.in. 100 basenów i 300 boisk w gminach, w miejscach, w których ich jeszcze nie ma. - Chcemy umacniać polską kulturę, powstanie ustawa zapewniająca status artysty zawodowego artystom w trudnej sytuacji. Często nie mają uprawnień emerytalnych, chcemy żeby to się zmieniło - zapewnia Kaczyński. PiS chce rozbudować muzea, w tej chwili w realizacji lub planach jest ok. 100 takich inwestycji, a także odbudować Pałac Saski oraz budować nowe teatry.

- Bardzo wiele polskich rodzin doświadczyło najcięższych chwil, dlatego dzisiaj - choć maj zwiastuje lepszy czas - to chciałbym zacząć od wyrazów współczucia dla tych, którzy doświadczyli odejścia najbliższych. Pandemia to lekcja pokory Zasadniczym celem Polskiego Ładu jest to, abyśmy wrócili na szybką ścieżkę odbudowy - mówi premier, Mateusz Morawiecki.

- Świat po COVID-19 wygląda jak przewrócony do góry nogami. Polska coraz lepiej odnajduje się w globalnym świecie pełnym wyzwań. W marcu pobito rekord w eksporcie. Polska ma najniższe bezrobocie w UE. Po 300 latach, kiedy to inni decydowali o naszym losie, to my możemy zdecydować o drodze, którą wybierzemy. Polski Ład jest propozycją nowych rozwiązań, bardziej sprawiedliwych, a jednocześnie takich, które przyniosą impuls rozwoju - mówi Morawiecki.