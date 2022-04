Ponad 2,3 mln uchodźców z Ukrainy jest już w Polsce. Ponad milion to kobiety, które w wiekszości chcą tu pracować. Kto je zatrudni? Anna Dziedzic

Codziennie na katowickim dworcu widać kobiety z dziećmi czekające na pomoc w znalezieniu bezpiecznego miejsca do przetrwania wojennej zawieruchy w Ukrainie. Prawdopodobnie wiele z nich zdecyduje sie podjąć u nas pracę

Do Polski przyjechało już ponad dwa miliony uchodźców z Ukrainy. Przekraczają granicę z tym co zdołali spakować do niewielkiej walizki. Głównie kobiety z dziećmi. Ich mężowie, synowie dowożą ich do granicy i wracają do Ukrainy walczyć. Kobiety nie wiedzą, czy zostaną w Polsce na dłużej. Zapewne wiele z nich zechce tu pracować. Jednocześnie z Polski wyjechało już sporo ponad 60 tysięcy mężczyzn, Ukraińców. Wszyscy gdzieś pracowali, najczęściej w sektorze budowlanym i transportowym. Sporo w logistyce. Eksperci już wieszczą kryzys kadrowy w tych sektorach. I zapewniają, ze kobiety nie zastąpią mężczyzn na wielu stanowiskach. Jak więc Ukrainki odnajdą się na naszym rynku pracy?