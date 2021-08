Pożar domu w Orzeszu. Zginęły trzy osoby. Biegły podał przyczynę wybuchu ognia. Czy to było celowe podpalenie? Martyna Urban

W poniedziałek 2 sierpnia w Orzeszu doszło do pożaru, w którym zginęły trzy osoby. Ogień dogaszało 12 zastępów Straży Pożarnej. Biegły podał przyczynę pożaru.

W Orzeszu w powiecie mikołowskim, w poniedziałek, 2 sierpnia doszło do pożaru domu dwukondygnacyjnego. W ogniu zginęły trzy osoby, a pięciu udało się ewakuować. Ofiary i ocalałe z pożaru osoby były spokrewnione. Biegły w zakresie pożarnictwa podał przyczynę pożaru, było nim zaprószenie ognia w budynku przy ulicy Jeziorskiej. Czy było to celowe to podpalenie?