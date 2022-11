Przebudowa ulicy 3 Maja w Chorzowie - kolejny etap. Które fragmenty będą otwarte, a gdzie pojawią się objazdy?

Powoli, powoli, powoli do przodu

Powiedzieć, że remont 3 Maja się przeciąga, to nic nie powiedzieć. Mimo to powoli prace idą do przodu. 16 listopada rozpoczął się kolejny etap inwestycji. Miejski Zarząd Ulic i Mostów przekazuje, które ulice będą zablokowane, a które otwarte.