PRZEMYSŁAW MIŚKIEWICZ "Precz z komuną": dwa zjawiska - przeciwieństwa

Zeszły rok by rokiem Józefa Mackiewicza. Był w teorii, bo samo ogłoszenie przez Sejm, że miał to być rok poświęcony jego pamięci, nie znaczy jeszcze, że cokolwiek zmieniło się w postrzeganiu - czy bardziej zamilczaniu - jego postaci i twórczości. Uważam, że 120 rocznica urodzin została zmarnowana i jeden z najważniejszych polskich pisarzy nie stał się bardziej popularny. Mackiewicz urodził się w 1902 roku, a zmarł 31 stycznia 1985. Piszę ten felieton w dniu 38 rocznicy jego śmierci i cieszę się, że IPN dostrzegł tego genialnego pisarza, najbardziej niezłomnego z niezłomnych i wyprodukował film fabularny o nim pt. „Czarny sufit”.

Józef Mackiewicz był bratem znanego powszechnie Stanisława Cata - Mackiewicza i częstokroć jest z nim mylony, bardzo niesłusznie. Bo chociaż obydwaj byli świetnymi pisarzami, to Józef był nieprzejednanym antykomunistą. Na kongresach literackich, które odbywały się w wolnej części Europy, podczas prezentacji delegatów przedstawiał się: „Józef Mackiewicz; narodowość - antykomunista, miejsce urodzenia Europa Wschodnia". Uważał, że bezkompromisowo trzeba pisać prawdę o istocie komunizmu, nie miał litości dla swojego brata Cata - Mackiewicza, który po 1956 roku wrócił do komunistycznej Polski. Powiedział mniej więcej tak: „jeżeli ktoś kolaboruje z komunistami, to mi ani brat, ani swat”. W każdym razie taki był wydźwięk tej wypowiedzi. Podobno więcej się do brata nie odezwał ani nie skontaktował się z nim. Był tak skrajny, że uważał, że śmierć połowy ludzkości w wyniku wojny atomowej jest mniejszym złem niż życie wszystkich pod rządami komuny.