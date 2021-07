Rafał Musioł: W doniczkach wyrosła... legia cudzoziemska

Przepis o obowiązkowej grze młodzieżowca miał zapewniać szybszy rozwój najzdolniejszych przedstawicieli nowego pokolenia piłkarzy. Tymczasem w przypadku Cracovii i Michała Probierza okazał się on ostatnią linią obrony przed całkowitym zcudzioziemczeniem jednego z najstarszych klubów w Polsce. Szkoleniowiec, który na swoim stanowisku został tylko dlatego, że tak postanowił Janusz Filipiak, odrzucający publicznie złożoną dymisję trenera, na inaugurację sezonu posłał do boju dziesięciu obcokrajowców. Jedynym wyjątkiem był właśnie obligatoryjny młodzieżowiec Patryk Zaucha. Co więcej, także po zmianach proporcje te pozostały niezmienne.

W grudniu 2017 Probierz, showman z rozbujanym ego, na spotkanie z dziennikarzami przyniósł doniczkę. Wsypał do niej ziemię, wsadził ziarno i podlał. Po czym orzekł: - Nic nie rośnie. My też musimy poczekać na efekty swojej pracy. Jak widać od tamtego momentu pod Wawelem, przynajmniej w kontekście szkolenia młodzieży, najwyraźniej nic nie zakwitło, a rządzący Pasami profesor, wciąż woli najmować legię cudzodziemską, choć ligowych efektów taka polityka nie przynosi żadnych.