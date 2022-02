Raków Częstochowa - Wisła Płock 2:0. Wicemistrz Polski wygrał mecz, choć nie strzelił karnego ZDJĘCIA

Raków Częstochowa - Wisła Płock 2:0. Wicemistrz Polski wygrał mecz, choć nie strzelił karnego

Raków odniósł trzecią wiosenną wygraną, choć nie strzelił karnego. Częstochowianie po remisie w Zabrzu wrócili na zwycięską ścieżkę pokonując Wisłę Płock, która poniosła trzecią porażkę w tym roku.

Pierwszego gola zdobył w Częstochowie Vladislavs Gutkovskis. Łotysz sfinalizował ładną akcję Ivi Lopeza i Gannisa Papanikolau dostawiając tylko nogę do podania Greka i z najbliższej odległości wpychając piłkę do siatki. To było jego szósty ligowe trafienie w tym sezonie zdobyte po trzech miesiącach przerwy.

