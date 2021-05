Rehabilitacja pocovidowa na Śląsku. Jak zdobyć skierowanie? Komu i na jakich zasadach przysługuje?

Jeśli pacjent był hospitalizowany w wyniku COVID, raczej nie powinien mieć problemu z uzyskaniem skierowania. Podstawą do jego wydania mogą być wyniki badań wykonane w szpitalu. Sporo pacjentów jednak leczyło się w domu i po skierowanie zwraca się do swojego lekarza w POZ.

Lekarze POZ w rozmowie z nami, przyznają, że jest spore zamieszanie, bo poradnie nie otrzymały dodatkowej puli pieniędzy na zlecanie badań dla ozdrowieńców, ale jeśli stan zdrowia pacjenta kwalifikuje go do skierowania na rehabilitację dla ozdrowieńców, to należałoby mu zlecić badania i na podstawie ich wyniku, skierowanie wystawić. Lekarze POZ nie wiedzą czasem także, czy mają wypisywać skierowania na drukach takich, jak do sanatorium, czy na rehabilitację.