Remont wiaduktu w Sosnowcu jeszcze w maju. To tutaj doszło do pęknięć i zamknięto tymczasowo drogę przez most na Mikołajczyka

Remont wiaduktu na Mikołajczyka w Sosnowcu

Wiadukt znajdujący się przy ulicy Mikołajczyka w Sosnowcu przejdzie remont. Urząd Miejski w Sosnowcu podkreśla, że prace są niezbędne. Rozpoczną się szybko, bo jeszcze w maju. Wykonawcą prac została firma Ambet. Prace będą kosztować ponad 1,7 mln złotych.

- Firma zaczyna prace od wykonania dokumentacji projektowej - wyjaśnia zastępca prezydenta Sosnowca, Jeremiasz Świerzawski. Po tym ekipa remontowa pojawi się na samym obiekcie.

Remont wiaduktu będzie wiązał się z utrudnieniami. A to ważny odcinek drogi. Codziennie porusza się tutaj masa kierowców, którzy dojeżdżają tędy do pracy. Jadąc tą ulicą z jednej strony możemy dotrzeć szybciej do Mysłowic, a także do Jaworzna i na trasę S1 (wyjeżdżamy na rondzie w Modrzejowie). Jadąc w stronę Sosnowca dotrzemy na Wawel czy do centrum miasta. Ulica Mikołajczyka stanowi także szybszy dojazd do różnych firm np. Amazonu.