Roman Kostrzewski nie żyje. Legenda heavy i thrash metalu, wokalista zespołu Kat. Muzyk pochodzący z Piekar Śląskich zmarł w wieku 61 lat

Polski muzyk, przez wielu uważany za legendę polskiego metalu.

W wieku 61 lat zmarł Roman Kostrzewski, o jego śmierci poinformowali przyjaciele z zespołu Kat&Kostrzewski. Muzyk od ponad 20 lat był wokalistą w Kacie, a jego głos był znany z ich najbardziej popularnych utworów. W 2004 roku odszedł z zespołu wraz z perkusistą Ireneuszem Lothem i kontynuował karierę pod szyldem Kat&Kostrzewski.

- Stało się to, czego przez długi czas nie chcieliśmy dopuścić do świadomości. (...) Z wielkim smutkiem i pogruchotanymi sercami informujemy, że dziś odszedł od nas Romek. Zasnął spokojnie, otoczony dobrą opieką i bliskimi. Już go nie boli - czytamy w poście zespołu Kat&Kostrzewski.