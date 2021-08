Ruch Chorzów. Podest dla „młynowego” i bębniarzy w Sektorze Rodzinnym ZDJĘCIA Zrobiono go społecznie. Zadebiutował w meczu z Pogonią Siedlce

„W sztabie i szatni Ruchu nastąpiły zmiany, zmieniła się też klasa rozgrywkowa, zmieni się też nieco Sektor Rodzinny (…). Kolejną nowością będzie podest dla dwóch bębniarzy i prowadzącego doping. W tym miejscu ogromne podziękowania dla Tomka spawacza oraz Dawida wolontariusza z Jedynki za profesjonalne podejście do tematu. Ukłony” - napisał Michałek, który osobiście od lat prowadzi doping w sektorze.

I dalej: „Spośród was ujawniło się już dwóch, trzech potencjalnych młodych bębniarzy, liczę że na stałe, przy okazji wszystkich domowych meczów, będziecie od tego sezonu prowadzili ze mną doping. Nie jest to zadanie łatwe, wymaga siły w rękach i systematycznego podnoszenia umiejętności, ale jest to jak najbardziej do opanowania i wierzę że znajdzie się chętny”.