Rusza kolejna edycja festiwalu „Przestrzeń Słowa”. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie płycie „Revolver” zespołu The Beatles Adam Tobojka

To już trzecia edycja popularnego zagłębiowskiego festiwalu interdyscyplinarnego. Pierwsze spotkanie poświęcone będzie twórczości The Beatles, a poprowadzi je Piotr Metz.

To już trzecia edycja niezwykle popularnego festiwalu interdyscyplinarnego „Przestrzeń Słowa” organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sosnowcu. Tegoroczne wydarzenie potrwa od lutego do października i odbędzie się pod hasłem „Przebudzenie”. Pierwsze spotkanie festiwalu poświęcone będzie muzyce zespołu The Beatles, a konkretnie ich przełomowej płycie, „Revolver”.