Rybniczanin Rafał Kozik w finale telewizyjnego show The Voice of Poland

Rybniczanin Rafał Kozik wywalczył sobie miejsce w wielkim finale programu The Voice of Poland emitowanego na antenie telewizyjnej Dwójki. W sobotnim programie na żywo Rafał wykonał swój własny utwór zatytułowany "Zimny front" oraz piosenkę z najnowszego filmu o przygodach Jamesa Bonda "No time to die" Billie Eilish. Dzięki świetnemu występowi Rafał awansował do finału show.