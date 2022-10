Rybnik: 37-letnia kobieta potrącona na przejściu dla pieszych. Policja apeluje o ostrożność

Do wypadku doszło wczoraj, po godzinie 14.00 na oznakowanym przejściu dla pieszych w Rybniku, na ulicy Piasta.

Ponieważ w czasie 1 listopada ruch na drogach w całym regionie jest wzmożony, policja apeluje i do pieszych do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności.

- Pamiętajmy, że w każdym przypadku dojeżdżania do oznakowanego przejścia dla pieszych, czy też do skrzyżowania, powinniśmy zwolnić, zachować szczególną ostrożność i zwrócić uwagę na to, co dzieje się poza jezdną, a widząc pieszego przygotować się do jego wejścia na drogę i udzielić mu pierwszeństwa. Tylko w ten sposób unikniemy niebezpiecznych zdarzeń. Jako kierujący mamy także obowiązek udzielić pierwszeństwa pieszemu podczas cofania, a także udzielić pierwszeństwa pieszemu przy wjeżdżaniu w drogę poprzeczną, jeżeli przechodzi on przez tę drogę - mówią mundurowi.