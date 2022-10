Rybnik: Sporo zmian w rozkładzie jazdy autobusów miejskich. Kursy wypadają, są przesuwane w czasie. I to na wniosek pasażerów

Pasażerowie autobusów komunikacji miejskiej powinni uważniej spoglądać dziś (poniedziałek, 24 października) na rozkład jazdy swojej linii. Spółka Komunikacja Miejska Rybnik wprowadziła sporo zmian w rozkładzie jazdy. Większość z nich na wniosek pasażerów, lub by lepiej zsynchronizować kursy. W trzech przypadkach zmiany dotyczą całej linii. - Wybrane kursy linii 36 zostaną skierowane do pętli w Chwałowicach, wybrane kursy powrotne będą prowadzone od Chwałowic, a godziny odjazdów ulegną tylko drobnym modyfikacjom - informują w miejskiej spółce komunikacyjnej w Rybniku. Podobnie wygląda sytuacja z kursami linii 29 oraz 27. Te zostaną skrócone do przystanku Rybnik Sąd, a w przeciwną stronę prowadzone będą od przystanku Rybnik Śródmieście Sąd. Godziny odjazdów ulegną także drobnym modyfikacjom.

Zmiany rozkładów jazdy:

Linia 1

Kurs z Jejkowic z godziny 7:20 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do Radlin Ujejskiego

Kurs z Niewiadomia z godziny 8:03 zostaje wydłużony od przystanku Radlin Ujejskiego o godzinie 7:55

Kurs z Jejkowic z godziny 8:05 zostaje przesunięty na 8:20 w skróconej relacji do Niewiadom Sportowa

Kurs z przystanku Radlin Ujejskiego z godziny 8:55 ulega skróceniu, będzie uruchamiany od przystanku Niewiadom Sportowa o godzinie 9:02

Kurs z Jejkowic z godziny 17:20 zostaje skrócony - będzie uruchamiany od przystanku Rybnik Dworzec Autobusowy o godzinie 17:31 (dalsza trasa bez zmian)

Linia 12

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:10 zostaje przesunięty na 9:30

Linia 13

Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 9:09 zostaje przesunięty na 9:05

Kurs z przystanku Boguszowice Osiedle Pętla z godziny 11:39 zostaje przesunięty na 11:26

Linia 15

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 11:45 zostaje przesunięty na 12:15

Linia 24

Kurs z przystanku Śródmieście Pl. Wolności z godziny 6:07 zostaje przesunięty na 5:54

Kurs z przystanku Niewiadom Morcinka z godziny 6:45 zostaje przesunięty na 6:31

Linia 27

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:49 zostaje przesunięty na 6:45

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 9:25 zostaje przesunięty na 9:15

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:07

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 5:30

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 13:25 zostaje skrócony - będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd – Lyski Rondo, odjazd z R-k Śródmieście Sąd godz. 13:37

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 9:20 zostaje przesunięty na 9:10

Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 5:40 zostaje przesunięty na 6:27

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 19:42 zostaje przesunięty na 19:52 i skrócony do relacji Lyski Rondo – Gaszowice UG

Zostaje uruchomiony dodatkowy kurs w relacji Gaszowice UG – Lyski Rondo, odjazd z Gaszowic godzina 20:10 (skomunikowany z przyjazdem linii 29 na przystanku Gaszowice UG)

Linia 29

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 6:10 zostaje skrócony - będzie kursował w skróconej relacji Rybnik Sąd – Rydułtowy, odjazd z przystanku Rybnik Sąd o 6:21

Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 18:17 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd

Kurs z przystanku Czernica Straż z godziny 16:33 zostaje skrócony do przystanku Rybnik Śródmieście Sąd

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 16:15 zostaje wydłużony do przystanku Czernica Straż, dodatkowo wprowadza się termin kursowania - "S": kursuje w dni robocze nauki szkolnej

Uruchamia się nowy kurs linii 29 z przystanku Czernica Straż o godzinie 17:05 na trasie Czernica Straż – Rybnik Śródmieście Sąd, termin kursowania - "S": kursuje w dni robocze nauki szkolnej

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 19:30 zostaje przesunięty na 19:34 (kurs skomunikowany w Gaszowicach z linią 27 do Pogwizdowa i Lysek)

Kurs z przystanku Rydułtowy Rynek z godziny 20:17 zostaje przesunięty na 20:21

Linia 32

Kurs z Placu Wolności z godziny 8:13 zostaje przesunięty na 8:05

Kurs z Grabowni z godziny 20:10 zostaje przesunięty na 20:05

Linia 36

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 6:38 zostaje przesunięty na 7:05 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 8:24 zostaje przesunięty na 7:50 i wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 13:29 zostaje przesunięty na 13:24

Kurs z przystanku Lyski Rondo z godziny 18:43 zostaje wydłużony do przystanku Chwałowice Pętla

Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 6:22 zostaje wydłużony - od przystanku Chwałowice Pętla o 6:09

Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 7:55 zostaje przesunięty na 7:20

Kurs z przystanku Rybnik Sąd z godziny 18:10 zostaje wydłużony - od przystanku Chwałowice Pętla o godzinie 17:58

Uruchamia się nowy kurs, odjazd z Lysek godzina 20:20 na trasie Lyski Rondo – R-k Śródmieście Sąd

Linia 41

Kurs z przystanku Chwałowice Pętla z godziny 12:15 zostaje przesunięty na 12:05

Linia 43

Kurs z przystanku Rudy Kościół z godziny 9:26 zostaje przesunięty na 9:06

Linia 45

Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 4:55 zostaje przesunięty na 4:58

Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 5:50 zostaje przesunięty na 5:52 i skrócony do przystanku Boguszowice Stare (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)

Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:22

Uruchamia się nowy kurs z przystanku Kłokocin Pętla w kierunku Boguszowice Stare o godzinie 6:33 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 48 do centrum Rybnika)

Uruchamia się nowy kurs z przystanku Boguszowice Stare w kierunku Kłokocina o godzinie 6:43

Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 6:47 przesuwa na 6:57 (w Boguszowicach Starych dogodna przesiadka na linię 46 do centrum Rybnika)

Kurs z przystanku R-k Śródmieście Dw. kolej. z godziny 6:17 ulega likwidacji

Kurs z przystanku Zwonowice Szkoła z godziny 8:10 zostaje przesunięty na 8:15

Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 7:10 zostaje przesunięty na 7:20

Kurs z przystanku Kłokocin Pętla z godziny 9:05 zostaje przesunięty na 9:15

Kurs z przystanku Boguszowice Stare z godziny 6:57 zostaje przesunięty na 7:07

Linia 49

Kurs z przystanku Rybnicka Kuźnia Chłodnie II z godziny 6:21 zostaje przesunięty na 6:16

Linia A