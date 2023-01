"Sanatorium miłości 5". Ewa z Tarnowskich Gór pokonała strach i leciała samolotem! Musicie to zobaczyć ZDJĘCIA

- Różne miałam w życiu randki. 10 randek na wodzie mineralnej, a tutaj zobacz... jestem w szoku. Ale jakieś winko następnym razem postawisz? Na pierwszą randkę to już mogłeś to wino kupić. Może by było łatwiej. Ale żeby nie było najtańsze, bo wtedy się tanio czuję, że jestem taka tania. Nie możesz na mnie oszczędzać, potem się czuję taka jakaś... Troszeczkę kasy trzeba wydać - mówiła Anita.