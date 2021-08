Senior w wielkim mieście. Czy mieszkanie przy ul. Mariackiej dla seniora jest fajne? O trendach i stereotypach

Rzeczywiście, ulicę Mariacka w Katowicach mocno kojarzymy z rozrywką. Zresztą ona sama przeszła rewitalizację, której celem było właśnie ożywienie tego miejsca i stworzenia pasażu z kawiarniami, lokalami użytkowymi, które będą generowały ruch oraz sprawią, że ulica będzie tętnić życiem. Musimy mieć jednak świadomość, że projektowanie takiej „ dobrej i żywej” ulicy nie może skupiać się na jednej funkcji. Dobrze zaprojektowana ulica to taka, gdzie różne funkcje potrafią ze sobą współgrać, łączyć się. Oczywiście część z nich będzie rodziło pewne konflikty, bo to jest nieuniknione. Natomiast w procesie przekształcenia zmian, należy je minimalizować. Analizując ten konkretny przypadek, warto podkreślić, że ulica Mariacka jest długą ulicą i jej charakter na każdym z odcinków jest trochę inny. Jeżeli mówimy o tych konkretnych kamienicach, położone są one w bardziej zacisznym fragmencie tego pasażu, blisko kościoła i zielonego skweru. Lokalizacja w obszarze centrum mieszkań przeznaczonych dla osób starszych, w kontekście trendów europejskich, kiedy mówimy o mieszkaniu funkcji (mix use) i użytkowania terenu (mix land) , z którymi spotykamy się w Wielkiej Brytanii, Danii czy krajach skandynawskich, doskonale się w nie wpisuje.

W kontrze do historii, kiedy mieszkania dla osób starszych, głównie domy opieki były lokalizowane zazwyczaj poza miastem lub w znacznej odległości od centrum miasta, dziś ważna jest integracja społeczeństwa i różnych grup wiekowych, włączając osoby starsze do nurtu życia miejskiego. Ale trzeba pamiętać, że ludzie są różni. Część osób może preferować mieszkanie na odludziu, blisko przyrody, licząc się jednocześnie z tym, że nie będą mieli w pobliżu podstawowych usług, opieki medycznej czy społecznej.

A inna grupa postawi właśnie na wspomnianą przez nas lokalizację w centrum, która gwarantuje dostęp do tego typu usług czy nawet bliskość miejsca kultu religijnego. Innym plusem, z puntu widzenia starszej osoby, jest możliwość obserwacji otoczenia, a tego na tej ulicy nie brakuje. Ponadto atutem jest też bliskość do katowickiego rynku. Wracając do postawionego pytania: z pozoru lokalizacja na tej ulicy mieszkania dla seniora może budzić pewne wątpliwości czy kontrowersje. Ale jeśli wgłębimy się w ten temat, nie będzie to już tak jednoznaczne. Z analizy lokalizacji i dostępności do usług, które są ważną determinantą położenia miejsc zamieszkania dla osób starszych, wydaje się to dobrym kierunkiem. Rozumiem pewne obawy, ale po pierwsze, trzeba zwrócić uwagę, o czym już wspomniałam, której części ulicy te plany dotyczą. Oczywiście centrum miasta nie dostarczy nam wyjątkowych odgłosów przyrody, tylko zupełnie inne. Co nie oznacza, że nie da się problemu np. hałasu zniwelować, ograniczyć, przy okazji modernizacji kamienic. Można wdrożyć takie rozwiązania, jak specjalny rodzaj okien czy ograniczenie otwierania okien, dzięki zastosowaniu np. wentylacji mechanicznej, która umożliwia regularną wymianę powietrza. Dzięki temu, nawet w upalne dni, nie trzeba ich często otwierać , bo mamy komfort termiczny, a jednocześnie odgradzamy się od miejskiego hałasu.