Серія 3. Заборона інстаграму. На заводі ще є вільні місця? Zakaz Instagrama. Czy w zakładzie są jeszcze wolne miejsca?

А тепер блогерів Росії знищили. Ні, не заарештували всіх. Блогерів Росії не розстріляли. Їх навіть не допитує ФСБ. То де ці блогери Росії? Ні, вони не виявилися роботами. Вони ніяк не підкручували свої рейтинги. Блогери Росії просто зникли. Ні, їх не били атомною бомбою. Просто в Росії закрили інстаграм.

Взагалі, заблокувати Instagram хотіли ще 11 березня, як тільки Роскомнагляд та Генеральна прокуратура дізналися про нові внутрішні правила модерації контенту. Раніше Facebook та Instagram блокували будь-які повідомлення про заклики до насильства. Проте через ситуацію в Україні зробили виняток. Тепер моїм співвітчизникам можна публікувати в соцмережах компанії Meta різні неприємні тексти про російських військовослужбовців, вони блокуватися не будуть. Закликати до насильства щодо цивільних не можна, як і раніше.

Закриття Instagram - це великий удар і по бізнесу, і по благополуччю тисяч росіян. За оцінками експертів, блогери заробили на цьому майданчику лише за 2020 р. більше 6 млрд руб. Працювало це так: відкриваєш сторінку, наповнюєш її контентом, якщо вона стає популярною, то до тебе приходять рекламодавці та платять за просування своїх товарів та послуг.