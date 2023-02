Skandal w Częstochowie. Trener uderzył w twarz młodego siatkarza! Wszystko zarejestrowały kamery. Trener na razie został odsunięty Bartłomiej Romanek

Do niebywałego skandalu doszło podczas turnieju finałowe Mistrzostw Województwa Śląskiego Juniorów Młodszych w Częstochowie. Podczas meczu pomiędzy AZS Częstochowa a KS Norwid Częstochowa, trener tej drugiej drużyny, niezadowolony z postawy swojego zawodnika, uderzył go w twarz! Zajście zarejestrowały kamery. KS Norwid odsunął trenera od prowadzenia drużyny, a Śląski Związek Piłki Siatkowej potępił to zdarzenie i wszczął postępowanie wyjaśniające.