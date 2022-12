Śląski Festiwal Nauki od soboty w Katowicach. Trzy dni różnorodnych wydarzeń. Co będzie w programie?

W czwartek 1 grudnia w holu rektoratu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach spotkali się przedstawiciele instytucji organizujących wydarzenie, aby przybliżyć wszystkim szczegóły festiwalu, który już w najbliższą sobotę 3 grudnia otworzy gala w chorzowskim Planetarium – Śląskim Parku Nauki. Na uczestników tegorocznej edycji czekać będzie bardzo bogaty program, na który składają się wydarzenia organizowane na 17 scenach, pokazy naukowe w 6 strefach wiedzy i liczne wydarzenia towarzyszące.

- To bardzo ważne wydarzenie, aby pokazać szerzej nasze uczelnie. Jako Metropolia mocno się w to zaangażowaliśmy i jesteśmy gospodarzem sceny "Nauka to lubię" z Tomaszem Rożkiem i sceny techniki - mówi Kazimierz Karolczak, prezes Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.