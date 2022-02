Sławków: niebezpieczne skrzyżowanie z drogą krajową nr 94 z sygnalizacją świetlną OPRAC.: Piotr Sobierajski

Jak poinformowało właśnie miasto, wszystko wskazuje na to, że na skrzyżowaniu DK94 i ulicy Okradzionowskiej w Sławkowie pojawi się w przyszłości sygnalizacja świetlna. To bardzo niebezpieczne miejsce, gdzie kierowcy z bocznych, lokalnych dróg włączają się do ruchu na drodze krajowej. Wielokrotnie takie manewry kończyły się tutaj kolizjami i wypadkami.